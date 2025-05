Union, Club Brugge of KRC Genk? Jan Mulder heeft zijn keuze gemaakt en weet wie hij het liefst kampioen ziet worden

Jan Mulder heeft met nog vier speeldagen voor de boeg zijn keuze gemaakt. Hij weet wie hij het liefst kampioen ziet worden.

Mulder volgt de titelstrijd in België met de nodige aandacht. Zijn gewezen club Anderlecht mag dan niet in aanmerking komen voor de titel, dat betekent niet dat Mulder geen voorkeur heeft. Die voorkeur doet hij uit de doeken bij HUMO. De Nederlander laat zich daarbij niet enkel leiden door de kwaliteit van het spel maar ook door de beleving.

Racing Genk is de ploeg die er het minst goed voor staat en de Limburgers zijn ook niet de keuze van Mulder om met de titel aan de haal te gaan. Hij drukt zijn respect uit voor één van de coaches van de titelkandidaten. Dat is opmerkelijk, want bij zijn tv-werk valt op dat Mulder het vaak niet heeft voor trainers, die hij verwijt te veel in een systeem te denken.

Hayen heeft krediet opgebouwd

Mulder benadrukt wel dat Nicky Hayen een man is die hij het zou gunnen. Hayen heeft in België veel krediet verdiend sinds die ongelooflijke remonte sinds hij eerst als interim-trainer de touwtjes in handen kreeg bij Club Brugge. Ook dit seizoen heeft hij na een aarzelende start de trein op de rails gekregen, met onder meer een mooie campagne in de Champions League.

Desondanks hoopt Mulder dat leider Union zijn koppositie niet meer afstaat en de titel pakt. Het Dudenpark maakt bij hem wel wat los. Hij heeft er blijkbaar een geweldige herinnering aan. "Ik heb daar nog gespeeld, voor 40.000 man. Stonden ze tot in het bos op dat talud. Prachtig." Mulder laat zich daardoor dus toch wat meeslepen.

Union baas in Brussel

Zijn keuze voor Union is wel opvallend, aangezien het bij zijn ex-club Anderlecht toch gevoelig ligt dat USG al enkele jaren de best presterende ploeg uit Brussel is.