Ferme opsteker voor STVV, sterkhouder komt met hoopvolle boodschap midden in degradatiestrijd

Zes maanden na zijn zware achillespeesblessure staat Shogo Taniguchi opnieuw op het trainingsveld bij STVV. De Japanse verdediger revalideerde in zijn thuisland en is nu deels hervat met de groepstraining. "Eindelijk weer op het veld staan voelt geweldig. Ik heb het voetbal echt gemist."

Op 8 november 2024 sloeg het noodlot toe. Tijdens de overwinning tegen KV Mechelen liep Taniguchi een scheur in zijn achillespees op na een onschuldig sprintje. De pijn was ondraaglijk, zo zegt hij nu: “Zo’n helse pijn had ik nog nooit gevoeld. Ik wist meteen dat het ernstig was.”

Na de diagnose keerde hij terug naar Japan voor een operatie en maandenlange revalidatie. Die verliep zonder complicaties, al was het fysiek en mentaal een zware periode. “Ik heb de knop snel omgedraaid. Het enige wat telde, was zo snel mogelijk weer kunnen voetballen", zegt hij in HBvL.

Taniguchi is inmiddels pijnvrij, maar zijn conditie is nog niet op peil. Hij hoopt nog in actie te komen dit seizoen, al beseft hij dat het een race tegen de klok wordt. “Als de coach me nodig heeft, ben ik klaar. Maar het hangt af van hoe mijn lichaam reageert.”

De verdediger zag vanop afstand hoe STVV het moeilijk kreeg zonder hem. Toch wil hij zijn afwezigheid niet als keerpunt aanwijzen. “Het team heeft nog andere tegenslagen gekend. En door het tijdsverschil kon ik helaas niet elke match live volgen, al volgde ik alles wel vanop afstand.”

Met zijn terugkeer hoopt Taniguchi niet alleen nog minuten te maken, maar ook een steunpilaar te zijn in de kleedkamer. Zijn leiderschap en ervaring zijn welkom bij STVV, dat hunkert naar stabiliteit na een wisselvallig seizoen.