Genk-voorzitter Peter Croonen geeft zijn duidelijke mening over wat er allemaal gebeurde met de scheidsrechters

Na een 1 op 12 in de Champions' Play-offs zag KRC Genk niet alleen de leidersplaats, maar ook de titelkansen uit handen glippen. Dat gebeurde deels na enkele betwiste scheidsrechterlijke fases, maar Genk koos ervoor om zich niet te verliezen in commotie.

In tegenstelling tot sommige clubs kwam er geen verhit statement. “We gaan ervan uit dat nog meer heisa bij iedereen voor extra afleiding zal zorgen. We zijn wel tevreden dat alle commentatoren en analisten dezelfde fouten zien als wij. Ook scheidsrechtersbaas Lardot erkende maandag dat niet alles correct beoordeeld werd", vertelt Croonen in HBvL.

Genk hoopt vooral dat de beslissingen geen beslissende rol spelen in de eindafrekening. “Hopelijk geven verkeerde beslissingen aan het eind van de rit niet de doorslag en is de balans in evenwicht", aldus Croonen.

Ondanks de teleurstelling blijft de club vast geloven in zijn aanpak, ook wat betreft de 'Strive for Five'-campagne. “Zeker geen spijt", stelt Croonen. “Het toont onze ambitie, en die spreken wij altijd graag uit. Wij zullen nooit zeggen dat we kampioen moéten worden. Dat ligt bij andere clubs misschien anders. Het enige wat wij moeten, is willen. Willen winnen, willen tot het uiterste gaan.”

De Genkse voorzitter merkt bovendien dat het geloof in het project blijft groeien. “We verkochten nog nooit zoveel abonnementen voor volgend seizoen in de eerste dagen als dit jaar. We voelen in Limburg en daarbuiten een groeiend respect en bewondering voor het voetbal en het model van KRC Genk. Dat geeft ons kracht.”

Toch kijkt Genk vooral naar wat nog komt. “We willen volgend jaar opnieuw meedoen voor de prijzen", besluit Croonen. “Maar eerst focussen we ons op de volgende wedstrijd.”