KV Mechelen-verdediger zou graag bij de club blijven, maar... "Nog geen voorstel gehad"

Bas Van den Eynden begon het seizoen 2024-2025 veelbelovend bij KV Mechelen. De verdediger pakte meteen zijn plaats in de basis en blonk uit in de seizoensopener tegen Club Brugge. "Ik voelde me héél goed", blikt hij terug. Maar eind september liep hij een blessure aan de adductoren op.

Na die eerste blessure probeerde Van den Eynden het via een PRP-injectie. Dat leek even te werken, maar vier wedstrijden later volgde een nieuwe terugval. “Toen hebben we beslist om toch te opereren. Achteraf gezien had ik dat beter meteen gedaan", zegt hij eerlijk in GvA.

De verdediger stond in totaal vijf maanden aan de kant. Met een onmiddellijke ingreep had hij drie maanden revalidatie gehad. “Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn omgeving. Het was frustrerend, maar ik heb geleerd om snel weer vooruit te kijken en kleine doelen te stellen.”

Intussen is Van den Eynden volledig hersteld. “Ik voetbal opnieuw pijnvrij en voel me echt topfit", klinkt het opgelucht. De timing is ideaal, want de slotfase van het seizoen nadert en KV Mechelen kan hem goed gebruiken in de verdediging. En in de reguliere competitie scoorde Van Den Eynden ook drie belangrijke doelpunten.

Toch is het onzeker of hij ook volgend seizoen nog in het Mechelse shirt te zien zal zijn. De 23-jarige Kempenaar is einde contract en kijkt ook naar opties buiten de club. “Ik ben gelukkig hier en zou graag blijven, als het totaalplaatje klopt.”

Na het vertrek van sportief directeur Tim Matthys was er wat onduidelijkheid, maar die lijkt nu weggewerkt. “Ik heb onlangs met Tom Caluwé gesproken, al is er nog geen concreet voorstel. We zullen zien wat de komende weken brengen.”