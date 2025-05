🎥 Moet Manchester City het contract van Kevin De Bruyne toch niet verlengen? KDB toont andermaal zijn klasse, met dank aan Doku

Manchester City heeft vrijdagavond een nipte, maar belangrijke zege geboekt in de Premier League. Kevin De Bruyne maakte het verschil tegen Wolverhampton, met dank aan Jérémy Doku.

De partij begon zoals verwacht met City dat het spel naar zich toetrok. Wolverhampton, dat zijn laatste zes duels had gewonnen, liet zich echter niet zomaar naar de slachtbank leiden.

Pas na twintig minuten was er een eerste echt gevaar. Kevin De Bruyne bediende Doku, maar die kon de bal net niet binnenwerken. De Belgen waren op dat moment voor het eerst nadrukkelijk aanwezig in het spelbeeld en zouden dat even later ook omzetten in de score.

Na een knappe rush langs de linkerkant vond Doku met veel overzicht zijn vrijstaande landgenoot. Kevin De Bruyne twijfelde niet en trapte de openingstreffer tegen de netten.

In de tweede helft bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde: City controleerde, Wolverhampton loerde op de counter. De bezoekers kwamen zelfs dicht bij de gelijkmaker toen Cunha de paal trof, maar City hield toch de drie punten thuis.

Tien minuten voor tijd verliet Kevin De Bruyne onder luid applaus het veld. Zijn contract bij City loopt deze zomer af. Met zes landstitels en één Champions League heeft hij alvast een indrukwekkend palmares opgebouwd. Clubs als Inter Miami en Chicago Fire liggen op de loer.