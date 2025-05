Anderlecht kan onverwacht rekenen op extra joker in bekerfinale

RSC Anderlecht kan zondagavond in de bekerfinale tegen Club Brugge rekenen op een onverwachte troef: Mario Stroeykens is opnieuw inzetbaar. De jonge aanvaller, die uitgroeide tot een van de smaakmakers in de eerste seizoenshelft, keert terug uit blessure op het perfecte moment.

Stroeykens viel uit op de openingsspeeldag van de Champions' Play-offs en was sindsdien niet meer in actie gekomen. De voorbije weken werkte hij in stilte aan zijn herstel, met als doel om speelklaar te geraken voor de finale. Hij kan als invaller nog van betekenis zijn.

Coach Besnik Hasi kreeg daarmee een dubbele opsteker, want ook Jan Vertonghen is opnieuw inzetbaar. De verdediger maakte donderdag al minuten tegen Antwerp en ondervond geen last meer van zijn achillespezen. Of hij ook effectief aan de aftrap verschijnt, is nog onzeker. “We moeten doen wat het beste is om te winnen", liet Vertonghen zelf optekenen.

De terugkeer van Stroeykens is vooral mentaal een boost voor Paars-Wit. Hij was lange tijd een van de gevaarlijkste spelers in de Brusselse aanval en kan met zijn creativiteit en flair het verschil maken. Een invalbeurt in de tweede helft lijkt het meest waarschijnlijke scenario.

Anderlecht lijkt net op tijd de juiste vorm te pakken. Na een teleurstellende start in de play-offs, sprokkelde het tien op twaalf in de laatste vier wedstrijden. De ploeg maakte indruk tegen Gent en Antwerp, en lijkt klaar voor de clash met Club Brugge.

Club blijft echter een stevige tegenstander. Het parcours naar de finale was voor beide teams zwaar, maar de Bruggelingen zijn in bloedvorm. Toch mag Anderlecht hopen op een trofee, zeker nu het opnieuw beroep kan doen op belangrijke namen als Vertonghen en Stroeykens.