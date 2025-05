🎥 Frank Boeckx en Gert Verheyen zijn hard voor enkele Anderlecht-verdedigers: "Daar valt niets te verdedigen"

Anderlecht zal na de bekerfinale niet kunnen zeggen dat het op verdedigend vlak alles perfect gedaan heeft. Frank Boeckx en Gert Verheyen namen enkele RSCA-spelers in het vizier bij het analyseren van de 1-0.

Na het overleven van de openingsfase deed Anderlecht op de Heizel een hele tijd goed mee met Club Brugge. Daarom was het ook zo'n grote domper dat de Brusselaars toch met een achterstand de rust in moesten. Dat was te danken aan een heerlijke assist van Siquet en Romeo Vermant die toch weer goed het doel wist staan. Dat laatste zien we niet voor het eerst.

Siquet een belangrijk wapen voor Club

Frank Boeckx zag het gebeuren als cocommentator bij VTM. "Een zeer goede voorzet van Siquet. We zeiden voor de wedstrijd al dat hij echt een wapen heeft. Vermant wist dat ook. De bal leek net te ver, maar Siquet houdt 'm binnen en dan twijfelt hij geen moment." De rechtsachter had meteen door dat de beste keuze was om de bal voor doel te zwieren.

"Vermant duikt dan in de rug. De voorzet wordt van aan de zijlijn getrapt en komt perfect tussen doelman en verdediging." Boeckx vond wel dat vooral Lucas Hey veel meer kon doen. "Hey gaat er net niet genoeg naartoe in de eerste zone." Ook de analisten langs de kant van het veld vonden het niet bijster goed verdedigd van Anderlecht.

Gert Verheyen vond naast Hey nog een andere schuldige. "Hey wordt weggetrokken uit zijn zone. Twee centrale verdedigers lopen zo voor de eerste paal. Doelpunten worden gemaakt in het doelgebied. Ze verdedigen voor de eerste paal, maar daar valt niets te verdedigen. Vooral Simic doet dat in eerste instantie", is Verheyen scherp voor de Serviër.

Anderlecht had nog veel tijd na de 1-0

Er bleven op dat moment uiteraard nog altijd wel 45 minuten over voor Anderlecht om het te proberen rechtzetten.