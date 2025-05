Onrust en gevechten in Brussel, fan blaast eigen hand op: bekerfinale onder hoogspanning

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De bekerfinale tussen de aartsrivalen ontspoorde uren voor de aftrap. Zowel in het centrum als aan het stadion kwam het tot confrontaties tussen beide harde kernen.

Omstreeks 13.15 uur kwam het tot een opstootje tussen supporters van Club Brugge en Anderlecht. Toen Brugse fans aan het station van Brussel-Centraal uitstapten, zochten ze de confrontatie met Anderlecht-supporters. De politie moest tussenbeide komen.



In de buurt van het Koning Boudewijnstation probeerde de politie alles in goede banen te leiden door de supporterskernen te scheiden, maar ook daar vonden incidenten plaats. Er werd soms hevig gevochten in de straten.

In het fandorp van Anderlecht wilden ze dan weer met vuurwerk in de hand richting stadion trekken, maar voor één fan liep dat faliekant af.

De vuurpijl ontplofte in zijn hand en blies zo de helft van zijn hand op. Het belooft allemaal niet zoveel goeds voor straks. We horen dat er ook heel wat Bengaals vuur voorzien is voor het begin van de wedstrijd.

U hoeft dan ook niet verbaasd op te kijken als de aftrap straks wat later plaatsvindt. Hopelijk verloopt voor de rest van de avond alles op een ordelijke manier.