Serge Gumienny maakt de rekening op van de open brief van Thorsten Fink aan de refs

Vlak voor de start van de Champions' Play-offs schreef Thorsten Fink een open brief aan de scheidsrechters. Daarin gaf hij zijn onvoorwaardelijke steun aan de refs.

Het was een opvallende boodschap die Thorsten Fink vlak voor de start van de play-offs had richting de scheidsrechters stuurde. Maar wat houdt hij daar aan over?

“De positieve boodschap van Fink voor de scheidsrechters lijkt zich tegen hem te hebben gekeerd”, zegt ex-ref Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg.

“Ik ben nog altijd overtuigd dat hij dat met de beste bedoelingen heeft gedaan, maar de volgende keer zal hij daar toch twee keer over nadenken. Als coach heb je daar niets bij te winnen.”

Want een dergelijk initiatief had zich ook perfect tegen Genk kunnen keren, als de Limburgers in deze play-offs wel bevoordeeld waren geweest door bepaalde beslissingen.

“Vooraf kan je best zo weinig mogelijk aandacht schenken aan de scheidsrechters”, gaat Gumienny verder. Hij vindt wel dat de scheidsrechters meer dan eens de hoofdrol opeisten, terwijl dat niet zou mogen gebeuren.

“Het is duidelijk dat deze play-offs veel voer tot discussie hebben opgeleverd. Te veel. Dat is iets waar ze zich bij het Referee Department over moeten beraden met het oog op volgend seizoen”, besluit hij.