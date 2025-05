Teddy Teuma is serieus onder de indruk van deze Union-speler: "Ik heb een zwak voor hem"

Union SG behoudt zijn leidersplaats in de Play-offs met nog drie speeldagen te gaan. Teddy Teuma was erbij om de overwinning tegen KRC Genk mee te maken.

Teddy Teuma keerde terug naar het Dudenpark tussen twee wedstrijden van Reims in, om bij DAZN te praten als analist en zijn ex-club te bezoeken. Een toekomstige roeping voor hem? "Alles wat met voetbal te maken heeft, bevalt me. Ik zal aan het einde van mijn carrière zien of ik in de voetbalwereld blijf als coach of analist", vertelde hij bij La Dernière Heure.

Ondanks zijn vertrek naar Frankrijk blijft hij zijn oude team volgen: "Ik ben een grote fan, ik blijf zeer gehecht aan deze club. Ik hou veel van Noah Sadiki, omdat hij jong is en hij straalt leiderschap uit. Ik denk dat hij met de jaren een heel goede aanvoerder zal worden. Ik voel die rol in hem. Hij zet de pressing in gang, hij is technisch bekwaam, hij maakt vaak de juiste keuzes."

"Ik zie Union elk jaar titels winnen, dus ik ben niet erg objectief", lacht hij. "Maar ik denk dat ze goed werk hebben geleverd met die tien op twaalf tegen directe concurrenten. Nu denk ik dat ze genoeg ervaring hebben om niet in de val te lopen en de eindsprint op de juiste manier af te maken", legt hij uit.

Teuma baseert zich op zijn persoonlijke ervaring. "Je moet niet verslappen, want de wedstrijden in de Champions' Play-offs zijn altijd lastig. Zelfs voor de wedstrijd tegen Anderlecht, dat niet veel meer te winnen heeft, moeten we oppassen: het blijft een derby, ze willen thuis winnen. We moeten dezelfde mentaliteit en intensiteit behouden, ze hebben de kwaliteiten om iets groots te bereiken."

Hij maakt zich geen zorgen over hoe het team de rest zal aanpakken. "Union is altijd gebaseerd geweest op teamwork. Zelfs in mijn tijd hadden we geweldige individuen maar niemand stond boven het team. En vandaag de dag is het nog steeds goed geolied en moeilijk te verslaan. Ik denk dat Union erin geslaagd is deze identiteit te creëren en over te brengen op elke nieuwe speler, die het dan op zijn beurt doet", besluit Teuma.