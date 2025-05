Bart Cannaerts wil wereldrecord verbreken en heeft een duidelijke droomjob bij KV Mechelen gevonden: "We zouden ons belachelijk maken, maar als het werkt, is dat toch geniaal?"

Bart Cannaerts is alomtegenwoordig in de quizwereld. Maar op 31 mei ruilt hij het studiopodium in voor een voetbaltempel. In de Planet Group Arena van KAA Gent gaat hij, samen met Het Nieuwsblad en de Pro League, voor een Guinness World Record: De Grootste Voetbalquiz ter Wereld.

Waarom hij meteen 'ja' zei op de vraag of hij deze unieke voetbalquiz wilde presenteren? Daar hoefde Bart niet lang over na te denken. “Absoluut. Ik vind quizzen gewoon echt leuk. Klinkt nerdy, ik weet het, maar ik kan er niet aan doen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Cannaerts mag dan geen verleden als voetballer hebben, zijn liefde voor het spel is groot. Hij is een trouwe fan van KV Mechelen en was zelfs korte tijd stadionomroeper voor de club.

"Al moet ik eerlijk zijn: ik heb nooit zelf gevoetbald. Maar ik keek wel veel naar voetbal. En ik hou van lijstjes. Lijstjes over voetballers, doelpunten, noem maar op. Dat is misschien de nerd in mij", klinkt het bij Cannaerts, die hiermee misschien al een tip geeft over de quizvragen.

Droomjob als hulptrainer

Mocht hij ooit een rol mogen opnemen binnen de voetbalwereld, dan zou hij het liefst hulptrainer worden bij zijn favoriete club. “Dan zou ik het liefst T2 zijn bij KV Mechelen. En dan zou ik me vooral focussen op de stilstaande fases. Ik vind dat daar veel te weinig over wordt nagedacht."

Zo heeft de presentator zelfs al een slimme tactiek uitgedokterd. "Er zou bij een corner bijvoorbeeld veel meer out-of-the-box moeten gedacht worden. Ik zou dus echt inzetten op ingestudeerde nummertjes om zo het verschil te maken. Zo allemaal in een kringetje staan of andere gekke ideeën. We zouden ons misschien soms belachelijk maken, maar als het werkt, is dat toch geniaal?”