Ramp voor Standard op komst? Dit weekend wordt bepalend voor de toekomst van de jeugd

Zondag speelt SL16, de beloftenploeg van Standard, misschien wel zijn laatste wedstrijd ooit. Als het team niet wint op het veld van Doornik, degradeert het voor het tweede seizoen op rij. En dat zou meteen het einde betekenen van het project in zijn huidige vorm.

De situatie is ernstig. SL16 staat op de rand van de afgrond: een nederlaag of zelfs een gelijkspel betekent degradatie naar tweede nationale (D2 ACFF), het vierde niveau in België. Dat zou niet alleen een sportieve ramp zijn, maar ook een financiële: Standard overweegt dan de ploeg volledig op te doeken en terug te keren naar een klassieke U21-werking.

Die beslissing zou een logisch gevolg zijn van maanden van sportieve instabiliteit en een onsamenhangend beleid. SL16 verloor vorige week nog in de slotfase tegen Union B (1-1), een zoveelste frustrerend resultaat in een seizoen vol gemiste kansen. “Typisch voor onze campagne”, verzuchtte coach Sébastien Grandjean.

Nochtans had het er in maart nog beter uitgezien. Opleidingshoofd Réginal Goreux sprak toen van een "déclic" en geloofde sterk in het behoud. Maar ondanks enkele goede prestaties werden te weinig punten gepakt. Zondag rest enkel nog de overwinning als redmiddel.

De tegenstander, Doornik, heeft zelf ook geen stabiele situatie. Het clubbestuur ligt onder vuur, er zijn interne vetes en spelers voerden in april zelfs een staking voor onbetaalde lonen. Toch volstaat voor hen een punt om in derde nationale te blijven. SL16 moet vol voor de drie punten gaan.

Het lot van de Standard-beloften ligt dus volledig in hun eigen handen. Winst betekent overleven, alles minder betekent verdwijnen. Het wordt zondag hoe dan ook een geladen middag in het Stade Luc Varenne.