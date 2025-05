Van 100 goals per seizoen tot straks Europees voetbal? Daan Heymans kan Charleroi straks in extase brengen tegen zijn ex-club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Daan Heymans heeft zich dit seizoen in de Jupiler Pro League bewezen als een van de meest scorende spelers in onze competitie. Met 13 doelpunten is hij alvast van groot belang voor Sporting Charleroi.

De cijfers zijn indrukwekkend, maar bij Koninklijke Sportkring Retie zijn ze niet echt verbaasd over het succes van Heymans. “Meer dan 100 goals per seizoen”, vertelt zijn vader, Koen Heymans, trots in Het Nieuwsblad.

Het was duidelijk dat Daan Heymans een talent was, en dat bleef niet onopgemerkt. Westerlo was al snel geïnteresseerd, maar door de drukte van hun werk besloten de ouders van Daan de overstap eerst af te houden.

Het was een kwestie van tijd voordat Daan de overstap naar Westerlo zou maken. Op zijn elfde besloot Heymans definitief voor Westerlo te kiezen. Dat bleek een goede keuze, want al snel maakte hij indruk in de jeugdteams.

"Ze hadden bij de U13 een hele goede ploeg", herinnert Koen Heymans zich. “Op drie wedstrijden van het einde waren ze al zeker van de titel. Tegen Anderlecht hebben ze dat jaar met 6-0 gewonnen.”

Europa met Charleroi?

Na zijn periode bij Westerlo, waar hij tevens profvoetballer werd, volgden passages bij Lommel, Waasland-Beveren en Venezia. Na zijn avontuur in Italië keerde Heymans terug naar België om voor Charleroi te voetballen. Dit seizoen zit hij al aan 13 doelpunten voor de Zebra's.

De vraag is nu of Daan Heymans zijn uitstekende seizoen kan voortzetten en Charleroi naar Europa kan loodsen. Vanavond staat immers een belangrijke wedstrijd op het programma tegen zijn oude club Westerlo. Of hij hen het vuur aan de schenen kan leggen, zal moeten blijken.