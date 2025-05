Benito Raman was zichtbaar teleurgesteld na het gelijkspel tegen Standard Luik, maar heeft nog een duidelijk doel in de twee resterende wedstrijden

Benito Raman viel in met de rust en toonde direct dat hij een meerwaarde is voor dit KV Mechelen. Hij kwam niet tot scoren en zag ook zijn ploeg Europees voetbal door de vingers glippen. Het seizoen zit erop? Niet voor Raman die nog duidelijke doelen heeft!

Benito Raman viel tijdens de rust in tijdens het duel tussen KV Mechelen en Standard Luik. KV Mechelen verliest kostbare punten tegen Standard Luik en zo wint Sporting Charleroi de Europe Play-offs

Opvallende invalbeurt

Het was een opvallende invalbeurt met veel grinta en kansen, maar tot scoren kwam de Mechelse aanvaller echter niet. Door dit scoreloos gelijkspel ziet KV Mechelen Europees voetbal door hun vingers glippen. Dit zorgde natuurlijk voor een teleurgestelde Raman tegenover Gazet van Antwerpen.

“Dit is heel zuur”, zuchtte de spits. “We hadden graag tot het einde doorgegaan, al hebben we het niet vandaag laten liggen, maar op Charleroi. Ze hebben het ook niet gestolen, want het is een van de betere ploegen van de Europe Play-offs. Op zich kregen we vandaag voldoende kansen om te winnen, maar het was het verhaal van net niet. Zelf kreeg ik er twee, maar Epolo pakte twee keer uit met een goede redding.”

De opdracht was moeilijk

KV Mechelen wist dat na de zegen van Sporting Charleroi ze alles op alles moesten zetten om nog Europees voetbal te halen. Na een lang seizoen was dit mogelijk teveel gevraagd van de Mechelse spelersgroep.

“Na de zege van Charleroi vrijdag zou het sowieso moeilijk geweest zijn om de groep alsnog te winnen. We moesten dan zelf negen op negen pakken en hopen op puntenverlies van hen tegen OHL op de slotspeeldag. Het is al een heel lang seizoen geweest, maar we gaan het in die laatste twee duels tegen Charleroi en Dender niet zomaar weggeven. Het is altijd leuker om duels mét intensiteit te spelen, maar zelf wil ik gewoon zoveel mogelijk spelen en goals maken", sluit de sterkhouder van KV Mechelen af.