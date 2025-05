"Afbreken, afbreken, afbreken en dan herstellen, herstellen, herstellen": nog nooit geziene vernielingen tijdens Anderlecht - Club Brugge beroeren

De bekerfinale heeft de gemoederen de hele week weten te beroeren. Er was de voetbalwedstrijd zelf, maar ook rellen voor en na de wedstrijd én ook vernielingen in het stadion zelf. En daar is nu een en ander over verteld geweest.

De bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge heeft er flink op ingehakt. En ook bij de organisatoren in Brussel. Zij werden geconfronteerd met heel wat vernielingen in het Koning Boudewijnstadion. Tot 70.000 euro kosten in het stadion alleen al In het stadion alleen al zouden de kosten al zijn opgelopen tot niet minder dan 70.000 euro. Dat is er niet naast. En bij de organisatoren en de stad Brussel weten ze al hoe ze een en ander gaan verhalen. "Afbreken, afbreken, afbreken. En daarna herstellen, herstellen, herstellen", aldus technisch verantwoordelijke in het Koning Boudewijnstadion Patrick Struelens bij Bruzz. "Ja, dat is niet tof. Nog nooit gezien. Club Brugge heeft ook gewonnen in het stoelen kapotmaken: 450 tegen 200 voor Anderlecht." Wie gaat betalen? Rest de vraag: wie gaat dat betalen? Schepen van Sport Florence Frelinx is duidelijk: "De factuur zal naar de clubs gestuurd worden. We zullen bepalen wie wat precies heeft gedaan." De rekening zou volgens de organisatoren in Brussel makkelijk te maken zijn, aangezien de supporters elk hun kant van het stadion hadden.