Voor Patro-middenvelder belooft de promotiefinale tegen Cercle nu al emotioneel te worden, al blijft hij er héél professioneel onder

Patro Eisden blijft dromen van promotie naar de Jupiler Pro League. De Limburgers mogen het in de promotiefinale opnemen tegen Cercle Brugge, een bijzonder affiche voor Lukas Van Eenoo, die nog een verleden heeft bij groen-zwart.

De 34-jarige middenvelder speelde maar liefst 148 officiële wedstrijden voor Cercle en vond daarin 18 keer de weg naar doel. De ontmoeting met zijn ex-club roept gemengde gevoelens op. “De spelers hadden liever Cercle, maar in de club hoopte iedereen toch meer op Sint-Truiden", verklaart Van Eenoo in De Gazet van Antwerpen.

Zelf had de West-Vlaming ook een voorkeur voor STVV. “Ik had dit liever niet ten koste van Cercle gedaan, want dat zou voelen als een soort karaktermoord. STVV genoot mijn voorkeur", geeft hij toe.

Toch blijft de profmentaliteit primeren bij Van Eenoo, zeker nu promotie zo dichtbij is. “Anderzijds, ik ben prof en dit is natuurlijk een unieke kans.”

Niet alleen Van Eenoo heeft een verleden bij Cercle. Ook Stef Peeters, die de jongste weken weer belangrijk is bij Patro, speelde kort voor de Brugse ploeg.

Focus blijft op promotie naar 1A

Ondanks de band met Cercle blijft het doel voor Van Eenoo en Patro duidelijk: promoveren. Van Eenoo heeft nog één jaar contract in Limburg.