SK Beveren neemt beslissing over drietal na het missen van de promotie

SK Beveren neemt afscheid van drie huurspelers. Zowel Liam Kerrigan, Finn Dicke als Hadji Moustapha zullen volgend seizoen niet meer op de Freethiel voetballen.

SK Beveren begon met brandende ambities aan het afgelopen seizoen in de Challenger Pro League. Maar de eerste maanden verliepen moeizaam. Heel wat nieuwe spelers en ook een nieuwe trainer, de van RSCA Futures overgekomen Marink Reedijk, zorgden voor een wat moeizame competitiestart.

De één zijn dood is de ander zijn brood is een gezegde dat het seizoen van Beveren perfect samenvat. Want door het faillissement van Deinze kwamen Guillaume De Schryver en Lennart Mertens naar de Freethiel. De Schyver zorgde voor twee goals en vijf assists, Mertens trof maar liefst veertien keer raak in achttien wedstrijden.

Door het succes na Nieuwjaar, kwamen huurlingen Kerrigan en Moustapha minder aan spelen toe. Dicke was ook even geblesseerd, maar ook hij stond in de schaduw van het goed functionerende middenveld. En dus komt er geen vervolg aan de huurperiode van het drietal.

Beveren strandde uiteindelijk in de halve finales van de playoffs om promotie tegen Patro Eisden Maasmechelen. De Koempels schakelden afgelopen weekend ook Lokeren-Temse uit en nemen het in de barrageduels op tegen Cercle Brugge.

Voor Beveren zal het dus opnieuw een seizoen in de Challenger Pro League worden. Beuken ze volgend jaar wel opnieuw de poorten van de Jupiler Pro league open? Ze zouden hun rentree op het hoogste niveau kunnen maken na een afwezigheid van vijf jaar.