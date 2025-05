Witte rook op komst? Topclub gelooft steeds meer in komst De Bruyne

Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne? Het moet zowat de meest gestelde vraag zijn van de afgelopen weken. Manchester City bood onze landgenoot geen nieuw contract aan en sindsdien gonst het van de geruchten rondom KDB.

In de Premier League zijn Aston Villa en Liverpool de namen die het meest worden genoemd. Maar de optie om Romelu Lukaku te gaan vervoegen bij Napoli lijkt steeds meer aan geloofwaardigheid te winnen.

Van een akkoord is nog geen sprake. Maar volgens verschillende Italiaanse media groeit in Napels het geloof om de Belgische tandem te vervolledigen.

De Bruyne zou het liefst op het hoogste niveau blijven voetballen en dan is de Serie A een competitie die op z’n lijf lijkt geschreven. Gesloten defensies openrijten met splijtende passes zal hij ook daar moeten doen, maar het tempo in de laars ligt toch net wat lager dan in de Premier League.

Toch mag Napoli nog niet op hun lauweren gaan rusten. Ook het Amerikaanse Chicago Fire blijft een concrete optie. En ook het Turkse Galatasaray heeft interesse in een stunttransfer.

De Bruyne is alleszins niet van plan om snel een beslissing te nemen. Hij heeft al aangegeven dat hij pas na het seizoen een definitieve beslissing over zijn toekomst wil maken. Nog even afwachten dus voor we z’n nieuwe clubkleuren kennen.