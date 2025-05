Marc Degryse is er 100% zeker van en geeft ook zijn redenen: "Boeken toe, zij worden kampioen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marc Degryse is er heel zeker van dat Union SG kampioen wordt. De analist heeft er zijn redenen voor.

Union SG won afgelopen weekend met 0-4 van Antwerp. Door de zege van Club Brugge op het veld van Anderlecht krijgt Union de kans om het dit weekend zelf af te maken tegen KAA Gent.

"Boeken toe. Union wordt landskampioen. Ik twijfel niet meer. Dat heeft enerzijds te maken met de verbetenheid van Pocognoli die hij overzet op zijn spelersgroep", zegt Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws.

"Pocognoli straalt uit dat dit het jaar wordt waarin Union eindelijk de buit over de streep trekt. Ik weet wel, twee seizoenen geleden op de slotdag tegen de B-ploeg van Club Brugge, kon Union ook een hand uitsteken naar de titel, en toen mislukte het, maar zo’n scenario zie ik ditmaal niet gebeuren."

Degryse is ervan overtuigd dat niets Union uit evenwicht kan brengen deze play-offs. De afwezigheid van Christian Burgess had geen invloed en na afloop bleven de spelers rustig met oog op de laatste speeldag. Verder haalt hij nog eens aan dat het bijna ondenkbaar is dat de Brusselaars punten laten liggen tegen Gent, dat 3 doelpunten scoorde en 30 tegen kreeg

"Daarmee kom ik bij mijn tweede argument om zeker te weten dat Union kampioen wordt: de resultaten. Union won tot dusver al zijn wedstrijden in de play-offs met uitzondering van een 0-0 tegen Club Brugge. Zondag is het niet tegen Club Brugge, maar tegen een zieltogend AA Gent, een ploeg waar straks grote kuis dient gehouden. De naakte cijfers spreken in het voordeel van Union", besluit hij.