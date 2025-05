Waar was hij gebleven? De mooie actie van Diego Simeone voor Axel Witsel blijft niet onopgemerkt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Axel Witsel heeft zijn laatste minuten in het shirt van Atlético Madrid gespeeld. Afwezig van het veld sinds januari, maakte de Belg een laatste ontroerende verschijning in het Metropolitano.

Het duurde tot de 90e minuut voordat Axel Witsel het veld van het Metropolitano betrad. Diego Simeone liet hem invallen onder een luid applaus. Zo kreeg hij een gepast afscheid.

De Belg had geen enkele minuut gespeeld sinds 25 januari. Deze korte terugkeer leek een knipoog te zijn, een stille dankbetuiging. Geen woorden, maar een krachtig gebaar. Een discreet, maar oprecht afscheid.

Witsel zal Atlético deze zomer verlaten. Aangekomen in juli 2022, is hij een schaduwsoldaat geweest, gewaardeerd om zijn professionaliteit. Zijn contract loopt binnen enkele weken af en zijn toekomst blijft voorlopig een mysterie.

Intussen won Atlético met 4-1 van Real Betis en behoudt het de 3e plaats in La Liga. Een beheerste wedstrijd, maar de emotie van de avond zat niet in de score. Het zat in die paar minuten die aan Witsel werden gegeven.

Axel Witsel vertrekt zoals hij speelde: rustig, zonder veel rumoer. Maar in het hart van de supporters zal een elegante herinnering aan hem blijven bestaan.