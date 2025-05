Wie wil Kuyt? "Nederlandse coach aangeboden bij verschillende JPL-clubs"

Dirk Kuyt degradeerde afgelopen seizoen met Beerschot. Na één seizoen in de Jupiler Pro League zullen de Ratten volgend seizoen opnieuw op het tweede niveau voetballen. Al zal dat wel zonder Kuyt zijn.

Een heel seizoen lang stond Beerschot onderaan het klassement. Een miraculeuze redding heeft er nooit ingezeten. Toch bleef trainer Dirk Kuyt aan boord. Al scheiden de wegen van de Nederlander en de Antwerpse club na het seizoen definitief.

Toch zou dit niet betekenen dat Kuyt ook uit België vertrekt. Hij gaf al enkele keren aan graag in ons land actief te blijven en hoopt op een nieuwe kans als hoofdcoach.

Volgens Het Nieuwsblad is de Nederlander aangeboden bij verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. En er lijken wel geïnteresseerden te zijn. Al zullen er eerst andere stappen moeten gezet worden voor Kuyt ook effectief ergens anders aan de slag kan.

Zo lijkt Oud-Heverlee Leuven afscheid te nemen van Chris Coleman. Ook over de toekomst van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen is nog geen volledige duidelijkheid. Indien Rik De Mil na het seizoen Charleroi verlaat, komt ook daar een vacature open te staan. Maar voorlopig is er van een officieel vertrek van één van de drie bovengenoemden geen sprake.

En dus moet Kuyt geduldig blijven wachten en hopen dat een nieuwe baan zal vrijkomen. De één zijn dood is de ander zijn brood is een gezegde dat in de voetballerij absoluut van toepassing is. Benieuwd of de trainerscarrousel ook effectief op volle toeren zal draaien.