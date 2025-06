Done deal: Zulte Waregem speelt belangrijk figuur kwijt aan KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem heeft de promotie naar de Jupiler Pro League onlangs mogen vieren. Op het hoogste niveau gaan ze het wel moeten stellen zonder een belangrijk figuur, die naar een concurrent trekt.

Steven Beulque was jarenlang actief bij Zulte Waregem, maar zal nu de overstap maken naar KAA Gent. Op die manier verliezen ze bij Essevee een belangrijk figuur binnen de interne werking.

Van Zulte Waregem naar Gent

"KAA Gent blijft werk maken van een sterke en toekomstgerichte structuur. In dat kader werd ook de zoektocht naar een nieuwe financieel manager succesvol afgerond. Steven Beulque komt over van SV Zulte Waregem."

"Steven brengt een schat aan ervaring mee naar de Planet Group arena. De voorbije vijftien jaar was hij financieel manager bij SV Zulte Waregem. Daarvoor was hij zeven jaar actief bij Deloitte, waar hij zijn expertise in audit en financiële processen uitbouwde."

Vat vol ervaring

"Met deze aanstelling zet KAA Gent opnieuw een stap in de professionalisering van de interne werking", aldus de Buffalo's op hun webstek in een persbericht over de komst van Beulque.

Zulte Waregem zal dus op zoek moeten naar een nieuwe financieel manager bij de terugkeer naar de Jupiler Pro League. Essevee is ondertussen al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en deed ook al een paar interessante transfers.