Nordin Jbari geeft bondscoach Rudi Garcia alvast alternatief na merkwaardige wissel bij Rode Duivels: "Begrijp het niet"

Uitgezonderd een mooie 3-0-zege thuis tegen Oekraïne heeft Rudi Garcia als bondscoach ook nog geen al te beste punten gescoord. Eén keuze in het bijzonder verraste Nordin Jbari vrijdagavond.

Gedane zaken nemen geen keer, maar richting de volgende interland tegen Wales van maandagavond moeten wel de nodige lessen getrokken worden. In die optiek heeft Nordin Jbari bij Complètement Foot op Vivacité enkele bemerkingen gemaakt. Om succes te behalen is veel meer nodig dan balbezit alleen, is de conclusie van de oud-international.

Want voldoende de bal hebben was geen probleem in Noord-Macedonië: de Rode Duivels hadden liefst 68% procent balbezit. Dat zou toh voldoende moeten zijn om die wedstrijd dan te winnen. "Je kunt balbezit hebben, maar dan moet je ook sterk zijn in de duels en geconcentreerd verdedigen." Zo verwijst Jbari al meteen naar de achilleshiel van de ploeg.

Meer agressiviteit nodig bij de Duivels

Over de defensieve prestaties van Faes en Debast in Noord-Macedonië is al genoeg gezegd en geschreven. Er zijn wel nog andere mankementen in het spel van de Rode Duivels. "Als je iets wilt betekenen op een groot toernooi, moet de intensiteit omhoog", is de boodschap van Jbari. Hij wil meer agressiviteit zien bij de Rode Duivels.

Naast de spelers blijft zoals eerder vermeld ook de bondscoach niet buiten schot. Bij zijn eerste twee verplaatsingen heeft hij ook telkens opmerkelijke, zeg maar vreemde keuzes gemaakt. Jbari fronste vooral de wenkbrauwen bij het inbrengen van De Winter als rechtsachter. "Ik begrijp het niet. Waarom niet Saelemaekers een rij naar achter en Lukebakio erin? Dan heb je meer offensieve impulsen."

Rudi Garcia vond De Winter goed invallen

Zo biedt Jbari de bondscoach alleszins een alternatief aan, als die tegen Wales Meunier niet zou willen inzetten. "Maar De Winter op rechts? Wat betekent dat?" Het is nochtans niet onmogelijk dat we dit nog eens te zien krijgen, want Garcia zei na de match tegen Noord-Macedonië dat hij De Winter goed vond invallen.