'Thibaut Courtois ontbreekt bij de Rode Duivels maar krijgt wel goed nieuws bij Real Madrid'

Thibaut Courtois mag zich opmaken voor een opsteker. Hij ontbreekt momenteel bij de Rode Duivels maar zal wellicht deze zomer zijn contract kunnen verlengen bij zijn club Real Madrid.

Door een ontsteking aan de onderrug heeft Courtois moeten passen voor het tweeluik tegen Noord-Macedonië en Wales bij de nationale ploeg. Courtois mist zo de start van de WK-kwalificatiecampagne onder bondscoach Rudi Garcia. Een topfitte doelman is in deze duels wel een noodzaak, zeker gezien de wankele Belgische defensie.

Ondertussen komt er in clubverband wel een opsteker aan voor Courtois. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zal De Koninklijke volgende maand een tand hoger schakelen en Thibaut Courtois in juli een nieuw contract voorschotelen. Op dat moment zal Courtois overigens nog exact één jaar onder contract liggen in Madrid.

Real Madrid heel blij met Courtois

Bij Real zijn ze heel tevreden over de prestaties van Courtois en dat mag ook niet verwonderen. Zijn aandeel in het veroveren van de Champions League in 2022 en 2024 wordt heel erg hoog ingeschat. Het lag ook niet aan hem dat Real het voorbije seizoen naast de titel greep. Er zijn andere posities op het veld waar verjonging noodzakelijk is.

🚨⚪️ Understand Real Madrid are set to advance and proceed for Thibaut Courtois new deal next month!



From July 1 - one year ahead of current deal expiry - Real Madrid will offer new contract to Courtois as they’re very happy.



Agreement expected to be sealed this summer. pic.twitter.com/FxKgsnKe1S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Courtois zelf is ondertussen ook al wel 33. Voor de doelman zou het ook een mooie zaak zijn als hij er zeker van is dat hij minstens tot zijn 35ste bij Real Madrid in doel kan staan. Als Real een nieuw akkoord bereikt met zijn doelman, kan het zich voorts ook op andere posities focussen. De verwachting is dat deze zomer een overeenkomst bereikt zal worden.

Vorige contractverlenging Courtois in 2021

Dat zou toch een nieuw belangrijk moment zijn in de carrière van Thibaut Courtois. De laatste contractverlenging van de Rode Duivel dateert ondertussen al van 2021. Het zal wellicht één van de laatste keren zijn dat hij zijn handtekening zet onder een nieuw contract als voetballer.