Westerlo klapt in de handen: 'Concreet bod komt binnen, dromen van tien miljoen euro of meer'

Matija Frigan heeft zich na een moeilijk debuutseizoen stevig herpakt bij Westerlo. Met 14 goals en 4 assists wekte hij de interesse van Hamburger SV, dat vergevorderde gesprekken voert met de Kroatische spits. Maar er zijn nu kapers op de kust.

KVC Westerlo eindigde het seizoen op een mooie tweede plaats op in de Europe Play-offs. Omgerekend is dat een even mooie achtste plaats in de eindrangschikking van de competitie.

Veel interesse in Frigan

Toch zijn er heel wat vragen over de toekomst. Er werd mooi voetbal gebracht door de troepen van Timmy Simons, maar de coach lijkt ondertussen op weg naar een pittig avontuur bij de Belgische voetbalbond.

En ook over Frigran zijn er de nodige vragen. De Kroatische spits werd in de zomer van 2023 voor 5,5 miljoen euro weggekaapt bij HNK Rijeka en maakte dit seizoen indruk met veertien goals en vier assists.

Tien miljoen euro?

Hamburger SV toonde een tijdje geleden als eerste heel veel interesse. Maar daar gaat het nu duidelijk niet bij blijven, want er zijn kapers op de kust. En niet van de minste.

Glasgow Rangers FC uit Schotland zou namelijk veel interesse tonen en de deal nu snel willen gaan kapen. Op die manier willen ze Hamburg te snel af zijn. Ook Sunderland toonde al interesse, maar de Schotten zouden door willen pakken. Westerlo hoopt op tien miljoen euro (of meer).