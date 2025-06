Belgische degradant maakt opvallende transfer ... naar Engeland

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dion De Neve was een van de belangrijke spelers bij KV Kortrijk de afgelopen seizoenen. Nu maakt hij meer dan waarschijnlijk de overstap van De Kerels naar Blackburn Rovers. Een nieuwe stap in zijn carrière, zoveel is duidelijk.

Dion De Neve was een van de belangrijke spelers bij KV Kortrijk de afgelopen seizoenen. Hij zou nu een transfer kunnen maken naar The Championship. Op die manier zou de leegloop bij Kortrijk alleen maar verder gaan. Er zijn ondertussen al zestien spelers die we niet meer terug zullen zien en met De Neve zou dat wel eens zeventien kunnen worden. DIon De Neve van Kortrijk naar Championship Volgens Het Laatste Nieuws kan de linkervleugelverdediger snel de overstap maken naar de Blackburn Rovers. Dat team eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats in de Championship. 🚨 Dion De Neve verlaat #KVKortrijk. De 23-jarige Belg trekt naar de Engelse tweedeklasser Blackburn Rovers. @hlnsport — Imar Vandenabeele (@ImarVanden) June 8, 2025 Net niet voldoende voor de play-offs voor promotie dus, maar dat zou The Rovers niet tegenhouden om snel versterking te gaan halen. Met daarbij dus ook Dion De Neve. Die degradeerde nochtans met De Kerels naar het tweede niveau. Toch was de flankverdediger zelf een van de lichtpuntjes bij het team van achtereenvolgens Alexandersson, Yves Vanderhaeghe en Bernd Storck.