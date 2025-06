Eén van de zwartste pagina's uit de Belgische voetbalgeschiedenis: Chris Coleman blikt terug op die ene avond in Rijsel

Chris Coleman, nu trainer van OH Leuven, sprak naar aanloop van het duel tussen België en Wales met La Dernière Heure Hij kijkt met plezier nog eens terug naar het EK van 2016, toen hij de Belgen uitschakelde in de kwartfinale.

Chris Coleman is die beruchte avond in juli 2016 nog lang niet vergeten. Toen was hij bondscoach van Wales en leidde hij zijn team naar een historische overwinning tegen België met 3-1 in de kwartfinales van het EK. Bijna tien jaar later traint hij in België, bij OH Leuven, al is de vraag hoelang dat nog zal duren. Een vreemde situatie die hij lachend bespreekt in een interview met La Dernière Heure.

"Hebben ze je vergeven?"

"Toen de Welshe fans hoorden dat ik naar België kwam om een club te trainen, vroegen ze me of de Belgen me hadden vergeven. Ik lachte en zei dat ze het misschien waren vergeten", aldus Coleman. Bij zijn aankomst was de ontvangst echter hartelijk. "Iedereen was geweldig," gaat hij verder.

Coleman geeft toe dat het België van toen op papier angstaanjagend was. "Als je naar dat team kijkt, leek het alsof een miljardair de beste spelers op elke positie had verzameld: Hazard, De Bruyne, Lukaku..." Toch liet Wales zich niet intimideren. "We waren klaar voor de strijd. We wisten dat zij hun momenten zouden hebben, maar we hebben ook onze eigen kansen gecreëerd."

Hij herinnert zich ook een opvallend gebaar die avond: "Jan Vertonghen kwam ons na afloop meteen begroeten. Een echte heer. Hij wenste ons succes in de volgende ronde."

Nu hij in de Pro League is neergestreken, schrijft Coleman een nieuw verhaal, maar blijft hij wel herinnerd worden aan die periode. Of alle Belgische supporters hem hebben vergeven, lijkt ons straf. Maar voor de voetbalnatie Wales blijft Coleman één van de helden die het mirakel van Rijsel voltrok.