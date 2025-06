Kampioen zonder veel populariteit te winnen: Robert Martinez deed met Portugal wat hij met België niet kon

Het was na het nemen van strafschoppen dat het Portugal van Roberto Martinez zondagavond zijn tweede Nations League-titel veroverde. Een trofee die vaak bekritiseerd wordt... maar waar België toch van zou dromen...

In Portugal wordt Roberto Martinez net zoveel bekritiseerd als in België: vanwege zijn als weinig opwindende speelstijl, vaak erg conservatieve keuzes en soms moeilijk te volgen verklaringen. Op sociale media is snel te zien dat de Portugese supporters dezelfde gevoelens hebben als de Belgen een paar jaar geleden: namelijk dat een veelbelovende generatie wordt verkwanseld door een niet al te gedurfde bondscoach.

Toch heeft Portugal zondagavond in de Allianz Arena zijn tweede Nations League-titel gewonnen, zes jaar na de eerste. En sommige van de meest bediscussieerde keuzes van Roberto Martinez hebben duidelijk de doorslag gegeven.

Roberto Martinez verdedigde Cristiano Ronaldo... en terecht

Dit geldt met name voor zijn beslissing om zijn vertrouwen in Cristiano Ronaldo te behouden. Sinds twee en een half jaar actief in Saoedi-Arabië, wordt de veertiger soms bekritiseerd voor zijn bijdrage aan het collectieve spel: velen vinden dat hij te veel aandacht trekt en het team uit balans brengt.

Maar de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar, met 219 caps en 138 doelpunten voor het nationale team, bleek opnieuw beslissend. Hij scoorde acht doelpunten in negen wedstrijden in deze Nations League, waaronder één in de kwartfinale tegen Denemarken, één in de halve finale tegen Duitsland (doelpunt voor 1-2) en uiteindelijk een cruciale goal in de finale tegen Spanje, de 2-2 gelijkmaker.

In Portugal tekent zich een diepe verdeeldheid af. Aan de ene kant blijft het winnen van een trofee als de Nations League - ondanks de status van een minder belangrijke competitie - een droom voor veel landen... inclusief België. Kevin De Bruyne noemde deze competitie in 2022 nog 'vermomde vriendschappelijke wedstrijden', maar eerlijk is eerlijk: de Rode Duivels een internationale trofee zien optillen, wat voor een dan ook, zou een historische gebeurtenis zijn.

Aan de andere kant vrezen veel Portugezen dat deze overwinning de weg vrijmaakt voor een contractverlenging voor Roberto Martinez, momenteel verbonden aan de nationale ploeg tot juni 2026. Ze twijfelen aan zijn vermogen om het beste uit deze gouden generatie te halen, met onder meer vier Champions League-winnaars met PSG.

Deze overwinning creëert dus een vorm van verdeeldheid in Portugal. Maar één ding is zeker: Roberto Martinez heeft zojuist, met een ander nationaal team, een trofee gewonnen waar België nog steeds op wacht. Hij wordt bovendien de eerste ex-bondscoach van de Rode Duivels die dit in het buitenland heeft gepresteerd.