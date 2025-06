Lewandowski onthult alle details over wat er precies gebeurd is waardoor hij zijn drastische beslissing om te stoppen nam

Het Poolse voetbal wordt opgeschrikt door een rel van formaat: Robert Lewandowski weigert nog uit te komen voor de nationale ploeg zolang Michal Probierz bondscoach blijft. De recordschutter zette zondagavond Instagram in vuur en vlam met zijn opvallende beslissing, die meteen het hele land in rep e

Hoewel Polen sterk aan de WK-kwalificatiecampagne begon met overwinningen tegen Litouwen, Malta en Moldavië, is de sfeer binnen de selectie allesbehalve rooskleurig. De breuk tussen Lewandowski en Probierz komt op een slecht moment en dreigt het sportieve momentum volledig te ondermijnen.

Aanleiding voor de beslissing lijkt de manier waarop Lewandowski zijn aanvoerdersband verloor. Niet via een gesprek, maar via een kort telefoontje, op een moment dat hij – naar eigen zeggen – net zijn kinderen in bed aan het leggen was. Een pijnlijke aanpak, zo benadrukt de Barça-spits in gesprek met de Poolse site wp.pl.

"Ik heb 17 jaar alles gegeven voor mijn land en 11 jaar met trots de aanvoerdersband gedragen", klinkt het aangeslagen. "Zo'n mededeling via een kort telefoontje, vlak voor een belangrijke wedstrijd? Dat verdient meer respect. De coach heeft mijn vertrouwen geschonden."

De Poolse voetbalbond gooide nadien meteen olie op het vuur door via een officiële mededeling het verlies van het aanvoerderschap te bevestigen. Volgens Lewandowski werd hij volledig buitenspel gezet en was er geen ruimte voor dialoog of uitleg. De breuk lijkt dus definitief, al sluit hij een comeback in de toekomst niet uit.

Wat de gevolgen zijn voor Polen richting het WK 2026 blijft koffiedik kijken. Eén ding is zeker: zolang Michal Probierz aan het roer staat, hoeven de Poolse fans hun recordschutter niet meer op het veld te verwachten. Een bommetje dat het WK-pad van de Polen zwaar kan beïnvloeden.