Niet enkel Belgische topclubs... Ajax verliest één van zijn grootste talenten aan Real Madrid

De jeugdwerking van Belgische en Nederlandse topclubs staat steeds meer onder druk nu grote buitenlandse ploegen hun netten uitwerpen in steeds jongere leeftijdscategorieën. Zo trekt Real Madrid deze zomer de 16-jarige Abdellah Ouazane aan, een toptalent van Ajax dat transfervrij naar Spanje gaat.

Ondanks inspanningen van Ajax en coach John Heitinga, koos Ouazane voor een toekomst bij de Europese grootmacht. De overstap van Ouazane staat niet op zichzelf. Europese topclubs verliezen steeds vaker hun grootste beloften nog voor ze hun debuut maken bij het eerste elftal.

In België zagen clubs als Anderlecht, Genk en Club Brugge de voorbije jaren ook meerdere jeugdspelers vroegtijdig vertrekken naar Engeland, Duitsland of Spanje. De strijd om jonge voetbaltalenten is heviger dan ooit.

Bij Ajax leeft frustratie over het vertrek van Ouazane, die eerder nog dicht bij een profcontract stond. Niet alleen sportief, maar ook symbolisch voelt zijn vertrek als een gemiste kans. Hij werd op de Afrika Cup U17 nog uitgeroepen tot Beste Speler, en had volgens Heitinga snel door kunnen stromen bij Ajax. De persoonlijke telefoontjes van coaches en bestuurders mochten echter niet baten.

Bij Real Madrid krijgt de Marokkaanse jeugdinternational in eerste instantie een plaats in het Onder 19-elftal. Zijn oudere broer Zakaria, die eveneens in de Ajax-jeugd speelde, lijkt ook naar Madrid te trekken. Zo verliest Ajax in één klap twee veelbelovende profielen.

Het fenomeen stelt jeugdopleidingen voor een dilemma. Clubs investeren jarenlang in opleiding, maar zien hun inspanningen steeds vaker zonder vergoeding wegglippen. Transferregels laten jonge spelers toe om op hun zestiende vrij te tekenen in een ander land. Grote clubs met naam en middelen hebben zo een structureel voordeel.

De vraag rijst hoe kleinere topclubs, zoals die in Nederland en België, zich hiertegen kunnen wapenen. Lokale talenten kansen geven in het eerste elftal blijft cruciaal, maar de verleiding van een toekomst bij clubs als Real Madrid of Chelsea is soms simpelweg te groot. Het voetbal wordt steeds globaler, en dat voelen jeugdopleidingen in heel Europa.