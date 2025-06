Rudi Garcia zet opvallende naam in de tribune ten voordele van een mogelijke debutant

De Rode Duivels krijgen vanavond een nieuwe kans om hun WK-kwalificatiecampagne op gang te trekken. Na het teleurstellende 0-0-gelijkspel in Noord-Macedonië hangt er druk op het duel tegen Wales.

In Brussel is winnen haast een verplichting geworden, wil België niet meteen achter de feiten aan hollen in de race naar het WK van 2026. De kritiek na het puntenverlies in Skopje was niet mals, en bondscoach Rudi Garcia lijkt daar rekening mee te houden. Hij gaf eerder al aan te willen roteren, en gezien de wisselende prestaties van enkele basisspelers ligt een vernieuwde opstelling voor de hand.

Wat inmiddels wél vaststaat, is wie vanavond niet in aanmerking komt voor speeltijd. De UEFA publiceerde maandagochtend al de definitieve lijst van 23 namen voor het duel met Wales. Omdat Garcia met een kern van 26 spelers werkt, moeten er drie jongens noodgedwongen plaatsnemen in de tribune.

Twee namen lagen voor de hand: vierde doelman Nordin Jackers en het 16-jarige talent Jorthy Mokio, die vrijdag ook al afvielen. Zij staan nog steeds in de wachtkamer en doen vooral ervaring op. De derde afvaller is minder vanzelfsprekend: Malick Fofana, nochtans sterk bezig bij Lyon, raakte niet in de wedstrijdselectie.

Fofana kwam tegen Noord-Macedonië al niet van de bank en ziet nu dus zelfs het wedstrijdblad aan zich voorbijgaan. Een verrassende keuze, aangezien zijn offensieve impulsen mogelijk een wapen hadden kunnen zijn tegen een stug Wales.

Wie daarentegen wél mee op het scheidsrechtersblad prijkt, is Diego Moreira. De linkse poot van Lyon koos recent voor België boven Portugal en mag zich vanavond mogelijk opmaken voor een debuut in het Belgische shirt. Een nieuwe naam die kleur kan geven aan een avond waarop vooral winnen telt.