Tweedeklasser is in zoektocht naar nieuwe aanvaller beland bij... Hazard!

Na twee seizoenen in de Challenger Pro League wil RFC Luik verder groeien tot een stabiele club op het tweede niveau. Geleidelijk aan proberen ze stappen te zetten, zonder in de problemen te komen. Met het oog op volgend seizoen hebben ze een mooie transfer gerealiseerd.

RFC Luik kwam nooit echt in degradatiestress tijdens de eerste twee seizoenen in de Challenger Pro League. Afgelopen seizoen eindigde het in de buik van het klassement. Het seizoen daarvoor miste het zelfs op een haar na de promotieplayoffs.

Op dat elan willen ze in Luik verdergaan. Zonder te zotte inspanningen te doen, proberen ze degelijke spelers binnen te halen die hen zo snel mogelijk zekerheid bieden over een verlengd verblijf in de Challenger Pro League.

Met dat idee in het achterhoofd gaan ze Kylian Hazard aantrekken. De jongere broer van Eden en Thorgan zal volgens Het Nieuwsblad op dinsdag zijn medische testen afleggen bij de tweedeklasser en zo zijn rentree maken in het Belgische profvoetbal.

Na zijn mislukt avontuur bij Beveren, waar Hazard slechts drie keer mocht opdraven, was de aanvaller in de vergetelheid beland door in de amateurreeksen te gaan voetballen. Luik geeft hem dus een nieuwe kans om zich te bewijzen.

Hazard is niet aan zijn proefstuk toe in België. Buiten zijn korte passage bij Beveren heeft hij ook al eerder de kleuren van RWDM, Cercle Brugge en Zulte Waregem verdedigd. Met RWDM dwong hij in het seizoen 2022-2023 promotie naar de Jupiler Pro League af.