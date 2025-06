Vandenhaute blijft zitten, maar spanning tussen Coucke en voorzitter Anderlecht loopt op

De langverwachte Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht heeft woensdagavond meer dan drie uur geduurd, maar eindigde zonder grote aardverschuivingen. Wouter Vandenhaute blijft voorzitter van de club, ondanks de interne spanningen.

Inhoudelijk werd de vergadering opgesplitst in twee delen. In het eerste anderhalf uur werd vooral over financiële zaken en het sportieve beleid gesproken, met daarbij de transferdossiers en het budget voor de komende mercato. Maar vooral het tweede deel, waar het vertrek van Bornauw ter sprake kwam, bracht wrijving naar de oppervlakte.

Marc Coucke maakte er geen geheim van dat hij zich vragen stelt bij de huidige structuur binnen de club. De communicatie tussen het operationele management en het bestuursorgaan zou volgens hem beter kunnen. Toch vroeg Coucke op geen enkel moment het ontslag van Vandenhaute. De samenwerking tussen de twee sterkhouders van paars-wit staat wel duidelijk onder druk.

Dat de spanning tussen Vandenhaute en Coucke toeneemt, is al langer duidelijk. Zoals eerder gemeld, ligt het vertrek van Bornauw Coucke bijzonder zwaar op de maag. Op sociale media toonde hij zich openlijk teleurgesteld. De Instagram-post “We gaan je missen, topper” was een duidelijke sneer richting het bestuur. Vandenhaute kreeg op de vergadering stevige vragen, maar bleef overeind.

Een afzetting van Vandenhaute is bovendien contractueel vrijwel uitgesloten. Zijn mandaat als voorzitter werd eerder verlengd tot 2031 en met zijn vehikel Mauvavie bezit hij samen met Geert Duyck ongeveer 26 procent van de club. Daarin zit ook een injectie van 24 miljoen euro. Vandenhaute is dus verankerd in het hart van Anderlecht en niet van plan om zijn project zomaar los te laten.

Onder de aanwezigen op de Raad van Bestuur waren ook Brussels burgemeester Philippe Close en wielerbaas Patrick Lefevere. De bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 7 juli, maar werd op vraag van Coucke vervroegd. Ondanks de stevige woordenwisselingen verliep alles volgens betrokkenen in een correcte sfeer. De lijn-Vandenhaute blijft voorlopig aan het roer — maar het is duidelijk dat niet iedereen binnen de club dezelfde koers wil varen.