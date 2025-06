'Verrassende optie voor De Cuyper komt plots dichtbij: topkandidaat'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Komt de transfer van Maxim De Cuyper er dan toch nog sneller dan verwacht? Er is in ieder geval een nieuwe wending en daarbij zou een andere deal wel eens de hefboom kunnen gaan zijn.

De interesse in Maxim De Cuyper is niet nieuw. De flankverdediger wil een stapje hogerop zetten en weet dat hij bij een god bod niet zal worden tegengewerkt door Club Brugge.

AC Milan haakt af

AC Milan leek lange tijd een van de topkandidaten om hem aan te werven - zeker als Theo Hernandez zou vertrekken naar Real Madrid. Die deal is echter voorlopig van tafel.

Diverse andere ploegen uit Engeland, Italië en Spanje hebben hem ondertussen ook op de radar staan. En daarmee blijft het nog koffiedik kijken waarheen hij zal vertrekken.

Roma als grootste kandidaat?

Hoewel: met AS Roma is er nu een nieuwe ploeg die zich heeft geroerd voor de speler. Ook hier is er wel nog een voorwaarde alvorens het tot een transfer kan komen. Er moet namelijk eerst een uitgaande transfer gerealiseerd worden bij de Romeinen.

Dat zou echter sneller kunnen gaan gebeuren dan iedereen denkt, want Angelino staat in nadrukkelijke belangstelling vanuit Saoedi-Arabië. Al Hilal zou hem eerstdaags kunnen aanwerven. Volgens Radio Mana Mana Sport is De Cuyper de belangrijkste kandidaat om hem dan op te volgen.