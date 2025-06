Waalse vleugel geeft nu ook groen licht voor hervorming! Nu afwachten wat er gaat gebeuren op juridisch vlak

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De herstructurering van het Belgische profvoetbal nadert haar finale fase. Wat begon als een ambitieus plan binnen de Pro League lijkt nu ook het nodige draagvlak te vinden bij de amateurvleugels. Vooral vanuit Franstalige hoek was er maandenlang verzet, maar die weerstand lijkt nu weg te ebben.

Al in februari stemden de profclubs voor een herzien competitieformat, dat vanaf het seizoen 2026-2027 van kracht zou moeten worden. De kern van het plan: een terugkeer naar een klassieke competitie met achttien ploegen in eerste klasse, zonder play-offs. Tegelijk zouden meerdere beloftenploegen instromen in tweede klasse, wat uiteraard ook gevolgen heeft voor het amateurvoetbal.

Voetbal Vlaanderen ging snel akkoord met de plannen. De Franstalige tegenhanger, het ACFF, hield echter de boot af. Hun bezorgdheden lagen vooral op financieel vlak: de hervorming zou hun clubs benadelen, zo klonk het, en dus vroegen ze garanties en compensaties. Dat zorgde voor maanden vertraging en politieke onderhandeling.

Intussen lijkt er een doorbraak bereikt. Het ACFF plant deze woensdag een interne stemming waarbij het formele fiat wordt gegeven. De eerdere uitspraken van hun CEO dat een positief advies er zat aan te komen, worden nu concreet gemaakt. Daarmee valt een cruciale puzzel op zijn plaats.

Volgende week maandag zitten alle betrokken partijen – Pro League, Voetbal Vlaanderen en het ACFF – nog één keer samen om het dossier definitief af te sluiten. Verwacht wordt dat het officiële akkoord dan formeel wordt bevestigd, waarmee het hervormingsplan vrijwel onherroepelijk wordt.

Rest enkel de vraag of er nog juridische stappen volgen. Clubs zoals Union en Francs Borains hebben eerder al aangegeven dat ze mogelijk bezwaar willen aantekenen tegen de hervorming. Of het zover komt, zal afhangen van hoe de plannen nu concreet worden uitgerold.