Stevige opsteker: Standard mogelijks enkele miljoenen rijker zonder een speler te verkopen

Standard speurt niet alleen naar een nieuwe hoofdcoach. Het wil ook nog verschillende spelers halen om de selectie te versterken. In dat opzicht zou het weleens zeer positief nieuws kunnen krijgen vanuit Schotland.

Naast Adnane Abid, tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen kondigde aan dat zijn overgang in de afrondende fase zit, wil Standard nog enkele versterkingen binnenhalen. Zo zit de transfer van ex-OHL spits Thomas Henry al even in de pijplijn.

Om wat extra financiële slagkracht te verkrijgen, kunnen de Rouches binnenkort zomaar positief nieuws krijgen vanuit Schotland. Daar zou Nicolas Raskin namelijk een transfer kunnen maken.

Zoals we eerder al schreven, kan Raskin op interesse rekenen uit de Premier League. Aston Villa en Leeds United bekijken zijn profiel. Maar ook het Franse Olympique Marseille, het Italiaanse Fiorentina en FC Porto uit Portugal tonen interesse in de Rode Duivel.

Volgens TEAMTalk heeft Rangers, de huidige club van Raskin, de vraagprijs voor de middenvelder vastgelegd. Die zou rond de 30 miljoen liggen. Een deel van dat bedrag zou richting Luik vloeien.

Toen Standard de middenvelder verkocht aan Rangers, bedong het namelijk een doorverkooppercentage van 20 percent op de meerwaarde die de Schotten op Raskin zouden creëren. Zo zou Standard nog een slordige vijf miljoen euro kunnen verdienen aan een overgang van Raskin.