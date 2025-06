'Anderlecht krijgt ferme concurrentie voor gewezen speler ... KRC Genk'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht was er als de kippen bij een paar dagen geleden om Benjamin Nygren - met een verleden bij KRC Genk - op de radar te zetten. Maar er komt steeds meer interesse voor de speler.

RSC Anderlecht was er een dag of vijf geleden als eerste bij om de interesse te tonen in Benjamin Nygren. Maar ondertussen zijn er al veel kapers op de kust.

Nygren op de radar

Nygren heeft er een goed seizoen opzitten bij FC Nordsjaelland. Daar is hij al sinds 2022 actief, toen hij werd weggekocht door de Denen bij ... KRC Genk.

De ex-speler van de Limburgers lijkt nu op weg naar een nieuw avontuur. Of dat naar België zal leiden is echter nog lang niet duidelijk. In Schotland klinken heel andere geluiden namelijk.

👀 Benjamin Nygren, qui devrait bien quitter Nordsjaelland, pourrait finir au Celtic Glasgow !



👉 Le club écossais serait en pole position pour accueillir l’attaquant suédois de 23 ans.



🗞️ @ScottishSun pic.twitter.com/AQ64qd1ibt — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) June 12, 2025

Volgens The Scottish Sun zou Celtic Glasgow in polepositie liggen om er de speler bij te gaan halen. Hij zou daar snel kunnen tekenen voor zo'n twee miljoen euro.

Met Kopenhagen is er nog een Deense topclub ook met veel interesse in de speler. De komende dagen of weken zal nog moeten blijken wie er uiteindelijk met de speler vandoor zal gaan.