'Anderlecht slaat toe met Argentijns talent'

Anderlecht toont interesse in een jong Argentijns talent. Maar de Brusselse club is niet de enige geïnteresseerde ploeg, dus kan het nog heel spannend worden ...

Anderlecht volgt nauwlettend de situatie van een jonge Argentijnse crack, volgens sportjournalist Uriel Iugt. Het gaat om Leonel Pérez, speler van Huracán, een club die actief is in de hoogste divisie in het Zuid-Amerikaanse land.

Argentijns talent

De defensieve middenvelder heeft net een uitstekend einde van het seizoen achter de rug. Tijdens het seizoen 2024-2025 nam hij deel aan 25 wedstrijden in alle competities en scoorde daarbij een doelpunt. In zijn team wordt hij gezien als een van de besten op zijn positie.

Zijn contract loopt momenteel tot 30 juni 2027. De Argentijn van Rafael Castillo wordt op Transfermarkt geschat op 4,5 miljoen euro.

Kapers op de Italiaanse kust

De bestuurders van paars-wit zijn echter niet de enigen die geïnteresseerd zijn. Twee Italiaanse teams, Fiorentina en Bologna, zouden ook interesse hebben.

Dit is opnieuw een zaak die de komende dagen of weken van dichtbij moet worden gevolgd. Het blijft te bezien of de Argentijn er klaar voor is om een stap te zetten naar het Europese voetbal.