'Het is PSG menens: absolute dubbele jackpot voor Club Brugge'

De kans dat Club Brugge deze zomer een aantal sterkhouders kwijt zal spelen? Die kans is vrij realistisch te noemen. Sommige topclubs willen zelfs meerdere spelers komen weghalen bij blauw-zwart.

Heel wat spelers kunnen deze zomer Club Brugge gaan verlaten. Eerder vandaag gaven we al aan dat AS Roma zowel Joel Ordonez als Maxim De Cuyper in het vizier hebben.

En er zijn nog veel andere Europese topclubs die wel wat zien in de topspelers van Club Brugge. Daarbij ook onder meer PSG. Die hebben eerder al veel interesse getoond in Ardon Jashari.

Dubbelslag voor PSG?

Ook Joel Ordonez staat al een tijdje op de verlanglijst van de Parijzenaars. En nu zou er een mogelijke topdeal op komst zijn, waarbij beide spelers in één keer zouden kunnen verkassen naar de Franse hoofdstad.

Ardon Jashari 🇨🇭 est un joueur apprécié par Luis Campos 🇵🇹 ! 👀



Il l’a supervisé à plusieurs reprises, tout comme Joel Ordoñez 🇪🇨 ! 🔎



📄 (@Abdel_hamed6) pic.twitter.com/mV5S8P6M0y — La Mafia PSG 🔴💥⚔️🇨🇷  (@foot1666) June 12, 2025

Volgens Abdel Hamed zou Sportief Directeur Luis Campos van PSG bijzonder te spreken zijn over Ardon Jashari en er de Zwitser maar wat graag bij willen.

Of het snel tot een deal zal komen? Dat is weer een andere zaak. Club Brugge wil de absolute jackpot voor de beide spelers en samen zou dat wel eens over 80 miljoen euro kunnen gaan.