Opvallend en hardnekkig gerucht: 'Anderlecht wil vijftienvoudig Rode Duivel naar Lotto Park halen'

Adnan Januzaj heeft er geen makkelijk seizoen opzitten bij Las Palmas, dat hem had gehuurd van Sevilla. Hij was goed voor twee goals en een assist in over alle competities heen amper achttien wedstrijden.

Lange tijd sukkelde hij van blessure in blessure, terwijl zijn contract in Sevilla volgende zomer afloopt. En dus willen de Spanjaarden mogelijk voor hem cashen. Drie maanden geleden leidde dat al eens tot een opvallend gerucht.

🚨EXCLUSIVE🚨



Las Palmas 🇪🇸 loanee, Adnan Januzaj, is being considered for a summer move by Belgian Pro League 🇧🇪 side, Anderlecht.



The 30 year-old spent 6 years at the Brussels 🇧🇪 club before moving to Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in 2011 at the age of 16.



Currently on loan from… pic.twitter.com/LW5TIF58L3