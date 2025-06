Hem houden lijkt onmogelijk: Europese topclub mengt zich volop in de strijd om Ardon Jashari

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ardon Jashari heeft zich op korte tijd onmisbaar gemaakt bij Club Brugge, en dat blijft ook topclubs in Europa niet ontgaan. AC Milan zou nu concreet werk maken van zijn komst.

Het zal nog heel druk worden voor Club Brugge deze zomer. Een aantal spelers mogen vertrekken en er is al heel wat interesse in de sterkhouders.

Maar niemand die zoveel in de belangstelling staat als Ardon Jashari. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van FC Luzern en speelde zich op één seizoen serieus in de kijker.

In België maakte hij indruk, maar hij liet zich ook gelden in de Champions League. Eerder raakte bekend dat Club Brugge hem liefst zou houden, maar dat zal moeilijk worden.

PSG, Manchester City en Borussia Dortmund toonden al interesse, maar een andere grote Europese club mengt zich nu in de strijd. Het Nieuwsblad meldt dat AC Milan gesprekken voert met de entourage van Jashari.

Een persoonlijk akkoord is er nog niet. Milan zal eerst met Club Brugge moeten praten, wat nog niet is gebeurd. Jashari staat nog tot 2029 onder contract bij blauw-zwart en wil zijn goede relatie met Club niet op het spel zetten. Hij zou wel niet weigerachtig staan tegenover een transfer.