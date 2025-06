Marc Degryse laat licht schijnen over Napoli-transfer van Kevin De Bruyne: "Een godsgeschenk"

Kevin De Bruyne is donderdag officieel voorgesteld als speler van Napoli. Zo kwam er een einde aan wekenlange geruchten over de toekomst van de Rode Duivel. Dat hij uiteindelijk voor Napoli kiest, is volgens analist Marc Degryse een goede zaak.

Nadat zijn vertrek uit Manchester een feit was, stopte de geruchtenmolen niet met draaien. Waar zou Kevin De Bruyne volgend seizoen voetballen? Het was het meest besproken thema in de (Belgische) voetbalwereld de voorbije weken. Het werd dus Napoli. Daar zal hij voor de allereerste keer in clubverband samenspelen met Romelu Lukaku. Volgens analist Marc Degryse is de keuze voor de Napolitanen een uitstekende zet van de aanvallende middenvelder. Dat valt te lezen in Het Laatste Nieuws. "Ik wil De Bruyne allereerst een compliment geven. Op je (bijna) 34e nog voor het sportieve project kiezen en niet voor het geld, dat verdient een pluim", steekt Degryse van wal. Daarnaast is Degryse ook niet blind voor de samenwerking tussen De Bruyne en Lukaku. "De Bruyne maakt sowieso elke ploeg beter. Maar ook Lukaku zal nu beter bediend worden. Lukaku zal kunnen gaan excelleren. Die twee, met een volledige voorbereiding? Dat gaat vonken geven", gaat de analist verder. En ook voor de nationale ploeg is het een goede zaak volgens Degryse: "Voor Garcia en de Belgen is dit een godsgeschenk. De Bruyne gaat door bij de Europese top. Daar kunnen de Rode Duivels alleen maar van profiteren. Het zal een boost zijn voor iedereen."