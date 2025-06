Na het afscheid van Lewandowski: Poolse bondscoach hakt knoop door

Nadat sterspeler Robert Lewandowski zijn aanvoerdersband bij de Poolse nationale ploeg was kwijtgeraakt, besliste hij om (tijdelijk) te stoppen als international. Hij wou niet meer spelen onder bondscoach Michal Probierz.

Robert Lewandowski is nog altijd het uithangbord van het Poolse voetbal. Het zorgde dan ook voor een storm toen duidelijk werd dat hij stopte als Pools international. De reden? Hij was zijn aanvoerdersband verloren aan Piotr Zielinski van Inter.

Dat verhaal klinkt ons bekend in de oren. Ook bij de Rode Duivels kenden we onder vorig bondscoach Domenico Tedesco een soortgelijk voorval met Thibaut Courtois. Na het ontslag van Tedesco keerde Courtois vrijwel meteen terug in de selectie van de nationale ploeg.

In Polen kwam er dan ook veel druk te liggen op bondscoach Michal Probierz. Hij had namelijk de aanvoerdersband van Lewandowski afgenomen en het afscheid van de spits veroorzaakt. Door de vele kritiek die er op hem kwam, heeft hij beslist om op te stappen als bondscoach. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Op X, het vroegere Twitter, heeft de Poolse voetbalfederatie een reactie verspreid waarin Probierz vooral zijn dankbaarheid uit: "Deze job uitoefenen was een professionele droom én de grootste eer uit mijn leven. Maar nu ben ik tot het besluit gekomen dat mijn ontslag het beste is voor het verdere welzijn van de nationale ploeg", aldus Probierz.

En zo blijkt nog maar eens hoe groot Lewandowski, dit seizoen op zijn 36 nog altijd goed voor meer dan 40 doelpunten voor FC Barcelona, in Polen is. Wie Probierz zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zal Lewandowski wel snel de aanvoerdersband terugkrijgen en zijn rentree maken in de nationale ploeg.