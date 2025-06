Noa Lang voedt geruchtenmolen in gesprek met fan, een vertrek lijkt steeds dichterbij te komen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maakt Noa Lang deze zomer een transfer richting Frankrijk? Olympique Marseille wil de Nederlandse flankaanvaller maar wat graag binnenhalen. Lang, niet vies van een kleine stunt, gooit zelf nog wat olie op het transfervuur.

Na zijn passage bij Club Brugge trok Noa Lang terug naar Nederland. Daar behaalde hij twee titels met PSV en lijkt de flankspeler klaar om een nieuwe stap te gaan maken.

Het Franse Olympique Marseille wil de Nederlander graag naar de Ligue 1 halen. Van een akkoord is voorlopig nog geen sprake, maar de interesse zou zeer concreet zijn.

Lang werd er door een fan van Marseille over aangesproken. De fan vroeg of Lang naar Marseille zou komen. De Nederlander antwoordde in geheel eigen stijl op die vraag. "Allez l'OM", zei Lang. Meer hebben de Marseille-fans niet nodig om helemaal gek te worden.

Ook Napoli toont interesse in Lang. De club van Rode Duivels Romelu Lukaku en sinds gisteren Kevin De Bruyne bekijkt of het de Nederlander naar Italië kan halen. Het speurt naar een nieuwe flankspeler en zou ook Chemsdine Talbi van Club Brugge van dichtbij volgen.

En zo volgen ook de Club-fans het dossier Lang op de voet. Indien de Nederlander voor Marseille kiest, zou Talbi kunnen opschuiven in de prioriteitenlijst van Napoli. Het blijft afwachten waar Lang heen trekt, maar dat hij volgend seizoen niet meer in Nederland voetbalt, lijkt vast te staan.