Vertrekt voormalige miljoenenaankoop alweer bij Standard? "Ik zou graag terugkeren"

Er zal deze zomer heel wat beweging zijn bij Standard, zowel op het gebied van nieuwkomers als vertrekkende spelers. Eén van de spelers die vermoedelijk andere oorden zullen opzoeken, is Bosko Sutalo.

Één jaar geleden rook Standard een goede deal door Bosko Sutalo gratis aan te trekken. Onder meer door de invloed van Ivan Leko kregen de Rouches een betrouwbare centrale verdediger, die eerder voor vier miljoen werd gekocht door Atalanta. In Italië verhinderden blessures zijn doorbraak.

Hij heeft geen spijt van zijn keuze voor Standard: "Ik kreeg een oproep van Ivan Leko en Standard en dacht dat het op dat moment een goede beslissing was om op zoek te gaan naar speelminuten en de vorm van vóór mijn blessure terug te vinden", legt hij uit aan Tuttomercato.

Ook in Luik bleef Sutalo langer geblesseerd dan gehoopt. Net als David Bates had de Kroaat het moeilijk na een sterke eerste periode. In de tweede seizoenshelft mocht hij slechts vijf keer aan een wedstrijd beginnen.

Terugkeer naar Italië?

"Alles begon heel goed, ik begon het seizoen met veel enthousiasme en motivatie, en de eerste seizoenshelft verliep degelijk. Maar in de tweede helft van het seizoen had ik wat kleine blessures die mijn ritme verstoorden. Toch ben ik over het algemeen wel tevreden over mijn seizoen", vervolgt hij.

Sutalo heeft nog vier jaar contract bij Standard. Op 25-jarige leeftijd bevindt hij zich op een keerpunt in zijn carrière: "Standard is met een nieuwe sportieve cel een nieuwe richting uitgegaan en ik heb nog niet over de toekomst met hen gesproken. Mijn doel is nog steeds om op het hoogst mogelijke niveau te spelen."

Op het hoogst mogelijke niveau spelen zou een vertrek kunnen betekenen: "Ik ben op dit moment in België, maar Italië zit nog steeds in mijn hart. De levensstijl, de mensen, de cultuur en vooral het voetbal. Ik zou graag teruggaan naar Italië, maar dat hangt natuurlijk niet alleen van mij af."