OFFICIEEL: Groot talent van Club Brugge trekt naar Juventus

Het hing in de lucht en is nu officieel: Grady Makiobo zal inderdaad de jeugdopleiding van Club Brugge verlaten om bij Juventus te tekenen. Een grote dag voor de 18-jarige.

Met Koni De Winter en Samuel Mbangula heeft Juventus laten zien dat ze niet aarzelen om de Belgische markt te verkennen op zoek naar jong talent om te ontwikkelen in Italië. In de hoop in de voetsporen van de genoemde spelers te treden, heeft Grady Makiobo ook zijn geboorteland verlaten om naar Turijn te trekken.

Makiobo is een product van de jeugdopleiding van Club Brugge. Dit seizoen speelde hij bij de U18. Hij kreeg ook de kans om deel uit te maken van de kern van Club NXT in de Challenger Pro League, maar kreeg daar geen speeltijd.

Deze situatie heeft hem ertoe aangezet elders te gaan kijken: Juventus mengde zich in de zaak en heeft uiteindelijk de deal weten te sluiten. Zijn komst werd zaterdag bevestigd, maar de details van de operatie zijn nog niet bekendgemaakt.

De Belgische U18-international (die ook de Congolese sportnationaliteit heeft) zal deel uitmaken van de U20 van de Oude Dame. Met de mogelijkheid om te spelen in de Primavera 1, zoals De Winter en Mbangula voor hem deden.

Zal Grady Makiobo in de toekomst misschien ook Rode Duivel worden? Zonder de vraag te beantwoorden, bevestigt zijn transfer naar Juve dat we de Oude Dame en haar jonge talenten verder in de gaten moeten houden.