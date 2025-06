OFFICIEEL: Patro Eisden plukt flankaanvaller weg bij Anderlecht

Patro Eisden maakt zich op voor een nieuw seizoen in de Challenger Pro League. Na de contractverlenging van Stijn Stijnen haalt de club nu met Milan Robberechts ook een veelbelovende flankaanvaller binnen.

Patro Eisden kwam afgelopen seizoen nog verrassend dicht bij promotie naar de Jupiler Pro League. De Limburgers wonnen de Promotion Play-offs en speelden nadien barragewedstrijden tegen Cercle Brugge

Maar die werden later allebei verloren. Daarom bereidt de club zich nu voor op een nieuw seizoen in de Challenger Pro League. Dat lijkt goed te verlopen.

Vrijdag kwam de club al met groot nieuws: coach Stijn Stijnen tekende bij tot 2029. Zaterdag volgde er nog een bekendmaking bij de club.

Milan Robberechts heeft namelijk getekend bij Patro Eisden. De 21-jarige flankaanvaller komt over van de RSCA Futures. Eigenlijk was hij nog eigendom van Fortuna Sittard, maar aangezien zijn contract daar afliep kan hij transfervrij verhuizen.

Coach Stijn Stijnen is blij met de nieuwe aanwinst. "Milan is een flankspeler die goed past bij Patro. Hij kan voor veel diepgang zorgen. Bovenop zijn technische kwaliteiten zien we ook de gave in balrecuperatie."

"Er zijn nog veel elementen die we samen moeten brengen tot één geheel. Als Milan die zaken goed oppikt, wachten hem mooie tijden als voetballer", besluit de trainer op de clubwebsite.