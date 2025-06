Spanningen tussen Coucke en Vandenhaute blijven: 'Coucke staat buitenspel in eigen club'

Anderlecht wil een nieuwe start maken met een project gericht op opleiding en een nieuwe sportieve organisatie. Maar achter de schermen maken de spanningen tussen Coucke en Vandenhaute het nemen van cruciale beslissingen ingewikkeld.

Er gebeurt heel wat bij RSC Anderlecht. De laatste weken is er een nieuwe dynamiek intern aan het ontstaan, gedreven door Tim Borguet, Olivier Renard en Thibault Dochy.

Spanningen blijven

Maar een club als Anderlecht nieuw leven inblazen gebeurt niet van de ene op de andere dag. Zoals gemeld door Sudinfo, blijven de spanningen hoog aan de top. Marc Coucke en Wouter Vandenhaute willen beiden het beste voor de club...maar niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier.

Deze verschillen maken belangrijke beslissingen, vooral financieel, moeilijk. Als de club deze zomer op de transfermarkt wil meespelen, zal het eerst middelen moeten vrijmaken zonder het al fragiele evenwicht tussen aandeelhouders te verstoren.

Verschillende opties

Verschillende opties worden overwogen: kapitaalverhoging, privélening of nieuwe interne investering. Er is nog niets besloten, maar de volgende raad van bestuur kan cruciaal zijn voor de transferperiode.

Het werk is nog maar net begonnen, maar de intentie is duidelijk. De supporters balanceren tussen waakzaamheid en de wil om te geloven. Volgens Het Laatste Nieuws staat Marc Coucke dan weer buitenspel in zijn eigen club.