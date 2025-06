Zoon Preud'homme is zeer duidelijk over ambities bij Club Brugge: "Als een fabriek"

Club Brugge speelt mee aan de top van het Belgisch voetbal. Bovendien deed het dat de voorbije jaren ook met een aantal spelers uit de eigen jeugd. Op dat elan willen ze met Club NXT ook de komende jaren inslaan.

Ook de ambities van Club NXT zijn torenhoog. Zij moeten zo hoog mogelijk kunnen blijven eindigen in de Challenger Pro League én nog steeds spelers blijven afvaardigen voor de A-kern, zoals dat toch al een paar keer gebeurde de voorbije maanden.

Als een fabriek?

Brandon Mechele was misschien de eerste, maar de laatste jaren gaat het steeds sneller. Met Seys, Vermant, Talbi en Sabbe waren er een aantal extra spelers die de weg naar de A-kern snel hebben gevonden.

"Enkel spelers die het potentieel hebben om het verschil te maken op Champions League-niveau stromen door. Goed is dus niet goed genoeg. Het doel is hoger dan simpelweg bankzitter worden bij de eerste ploeg", aldus Preud’homme eerder al tegen Gazet van Antwerpen.

Specifieke ontwikkeling

De CEO van Club NXT is daar nu in Het Laatste Nieuws in aanloop naar het nieuwe seizoen nog eens dieper op ingegaan - de academie van Club Brugge haalde het beste rapport van alle Belgische clubs.

“Wij willen ons zodanig ontwikkelen dat we specifieke atleten en voetballers creëren voor Club Brugge. Hoe voetballen wij? Dominant. Attractief. Met veel intensiteit. En we willen zo vaak mogelijk winnen. Díe spelers willen wíj maken. Als een soort fabriek. Wij willen dat spelers de stempel krijgen ‘Made by NXT’. Dat staat ook zo in onze visie.”