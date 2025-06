🎥 Zien we het op een dag ook in de JPL? FIFA test heel opvallend systeem omtrent scheidsrechters

De Club World Cup is een gelegenheid om nieuwe innovatie ideeën te testen in het voetbal. Zoals het plaatsen van een bodycam op de scheidsrechter.

De afgelopen jaren werden inspanningen geleverd om beslissingen van de arbitrage transparanter te maken. Geluidsfragmenten van bepaalde VAR-interventies vrijgeven of de wens om de scheidsrechter uiteindelijk belangrijke beslissingen op het grote scherm te laten uitleggen: de communicatie van het scheidsrechterskorps is een steeds meer besproken kwestie.

Want tot nu toe moeten we toegeven dat het soms erg moeilijk is om in de schoenen van een scheidsrechter te staan. De ref blijft de enige partij die niet publiekelijk uitleg komt geven na het laatste fluitsignaal.

Om de beslissingen beter te begrijpen, wordt opnieuw een systeem getest door de FIFA tijdens het WK voor clubs. Zoals eerder al het geval was tijdens het toernooi, is de scheidsrechter uitgerust met een bodycam.

De beelden (natuurlijk schokkerig tijdens het rennen) laten zien wat de scheidsrechter op het moment van de meest betwiste fases ziet en helpen te begrijpen welke elementen wel of niet in zijn gezichtsveld verschijnen.

Zo ziet het eruit vanaf de LICHAAMSCAMERA die de scheidsrechter draagt bij Inter Miami-Al Ahly.



Een gekte. 🤯📹

pic.twitter.com/5zPYAD0Riq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 15 juni 2025

Tijdens de wedstrijd tussen Inter Miami en Al Ahly kregen kijkers zo een idee van de beelden die deze technologie kon bieden. Is het een echte toevoeging aan onze sport?